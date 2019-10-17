Санто-Доминго, , 11:59 — REGNUM По данным опросов общественного мнения, кандидат в президенты Доминиканской Республики от «Современной Революционной партии» Луис Абинадер является фаворитом доминиканского электората. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на исследование Экономического центра Сибао.

Сейчас за Абинадера готовы отдать голос 55,8% избирателей, в то время как кандидата от правящей «Партии освобождения Доминиканы» Гонсало Кастильо поддерживают лишь 36,2%.

В Центре прогнозируют, что если в выборах всё-таки примет участие основной внутрипартийный соперник Абинадера экс-президент Леонель Фернандес, то лидерство оппозиции в рейтингах сохранится: фаворитом гонки останется Абинадер (43,7%), на втором месте расположится проправительственный кандидат (29,7%), на третьем бывший президент (23,6%).

Президентские выборы в Доминиканской Республике назначены на 17 мая 2020 года.