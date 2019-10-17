Токио, , 11:07 — REGNUM Парад в честь инаугурации императора Японии Нарухито перенесен из-за масштабных последствий тайфуна «Хагибис». Об этом 17 октября сообщила японская государственная телерадиокомпания NHK.

Сообщается, что торжественные мероприятия перенесены правительством страны на 10 ноября.

Напомним, коронация назначена на 22 октября. Парад в честь данного события должен был пройти в тот же день.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис», обрушившийся на Японию 12 — 13 октября, принес в ряд районов обильные осадки, что стало причиной наводнения. Последствия устраняют до сих пор. По последним данным, из-за разгула стихии погибли 77 человек, и еще десять числятся пропавшими без вести. Во многих районах еще не восстановлено водоснабжение и подача электроэнергии.