Москва, , 10:11 — REGNUM Венесуэла не имеет никакого влияния на протесты в Гаити и Эквадоре последних дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил председатель Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Нас обвиняют в том, что мы способствовали протестам в Эквадоре. Но мы совершенно непричастны к этому. То же самое с Гаити. Гаити уже четыре недели не может получить ни капли топлива и народ выходит на улицы, чтобы протестовать против этой ситуации и своего правительства. Но Венесуэла тут совершенно не при чём», — заявил Рондон.

Ранее на Генеральной ассамблее ООН ряд президентов попытались в очередной раз атаковать Венесуэлу, обвиняя её в защите терроризма и его распространении.

«Демонстрировались фотографии и предъявлялись доказательства, которые, однако, соответствуют не венесуэльской территории, а территории той страны, который предъявлял доказательства. Мы понимаем, что главное для нас, для правительства нашего президента Николаса Мадуро — не допустить сложной конфликтной ситуации в нашем регионе», — подчеркнул он.