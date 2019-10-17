Москва, , 10:05 — REGNUM Контакты официальных представителей России и Венесуэлы служат важным посылом Соединённым Штатам Америки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил председатель Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Эта поддержка только крепнет с визитом нашего президента господина Николаса Мадуро, с моим сегодняшним визитом, благодаря тому, что вы сегодня любезно смогли найти время для того, чтобы организовать эту встречу. Всё это служит посылом как венесуэльской оппозиции, так и Соединённым Штатам Америки», — заявил Рондон.

Он отметил, что Россия выбрала мудрую позицию в международных отношениях.

«Когда любой официальный представитель РФ заявляет, что Россия не принимает участие во вмешательстве в другие страны, это играет огромную роль для Венесуэлы и Латинской Америки в целом. Это обезоруживает оппозицию в Венесуэле», — указал он.