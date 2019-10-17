Барселона, Испания, , 08:14 — REGNUM Выступления сторонников независимости Каталонии не должны сопровождаться актами насилия. Об этом заявил глава каталонского правительства Ким Торра, сообщает 17 октября La Vanguardia.

Он подчеркнул, что власти автономного сообщества всегда осуждали насилие, и призвал протестующих не допускать беспорядков, которые в настоящее время происходят на улицах.

«Движение за независимость не должно быть насильственным», — сказал Торра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил о готовности властей «твердо и соразмерно» ответить на беспорядки в Каталонии. Отметим, что на 18 октября в Барселоне намечена всеобщая забастовка.