Грозный, 17 октября 2019, 02:27 — REGNUM Ложью назвал обвинения в «зачистке» своего ближайшего окружения глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет «МК».
Комментируя публикацию в «Новой газете» о том, что глава Чечни держит свою элиту в страхе, Кадыров заявил:
Он отметил следующее: подобная информация распространяется СМИ, обслуживающими тех, кому «стало костью в горле», что в Чечне нет преступности, что жители региона спокойно гуляют после полуночи на улицах и что в чеченском руководстве нет распрей.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, реагируя на скандальную статью, чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров отказался комментировать «фейки «Новой газеты».
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