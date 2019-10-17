Грозный, , 02:27 — REGNUM Ложью назвал обвинения в «зачистке» своего ближайшего окружения глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет «МК».

Комментируя публикацию в «Новой газете» о том, что глава Чечни держит свою элиту в страхе, Кадыров заявил:

«Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь!»

Он отметил следующее: подобная информация распространяется СМИ, обслуживающими тех, кому «стало костью в горле», что в Чечне нет преступности, что жители региона спокойно гуляют после полуночи на улицах и что в чеченском руководстве нет распрей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, реагируя на скандальную статью, чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров отказался комментировать «фейки «Новой газеты».

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