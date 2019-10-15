Грозный, , 07:24 — REGNUM О «зачистке» ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова написала «Новая газета».

Издание утверждает, что окружение Кадырова подвергается репрессиям на протяжении нескольких месяцев. Речь идёт о незаконных задержаниях, арестах и даже пытках.

Так, в «секретных тюрьмах» Чечни, по её данным, незаконно удерживаются «не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение».

Пытками, как отмечает издание, силовые структуры добывают сведения о незаконном бизнесе, а также отчуждают собственность, заставляя отказаться от неё. Многие в итоге остаются буквально безо всего.

Указывыает издание также на такой мотив, как месть за нелояльность со стороны чеченского руководства, за «проявление неуважения к правящей семье, допущенные этими людьми в приватных разговорах или встречах».

Хотя издание пишет, что некоторых удерживают в заключении месяцами, но тут же сказано о том, что начались зачистки «ближнего круга Кадырова» в первых числах августа — «через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева». Отмечается, что Кадыров «много лет испытывал неприязненное отношение» к Темирбаеву, но до сих пор «терпел» его.

По данным газеты, вся чеченская элита охвачена страхом, поскольку высокопоставленных лиц одного за другим «доставляют в полицейские подвалы и под пытками выбивают признания в нелояльности» Кадырову.