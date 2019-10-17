Приштина, , 08:37 — REGNUM 16 октября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай принял участие в награждении командования Специального многонационального полка карабинеров в рамках миссии СДК (Силы для Косово, Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове, английское название — KFOR) в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рамуш Харадинай заявил, что мир в Косово сохраняется благодаря участию миссии НАТО, а потому присутствие СДК в крае остается необходимым.

В церемонии также принял участие Джованни Нистри, общий командующий карабинерскими полками в СДК.

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