Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Барбары Барретт на пост министра военно-воздушных сил Соединённых Штатов. Заседание, на котором принималось решение, транслировал телеканал C-Span.

Отмечается, что за назначение Барретт высказались 85 сенаторов, семеро проголосовали против.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп выдвинул экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Барретт на пост министра ВВС страны. Ряд сенаторов позитивно оценили предложение Трампа уже сразу после объявления кандидатуры. Ранее этот пост занимала Хезер Уилсон, которая ушла в отставку 31 мая 2019 года.

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