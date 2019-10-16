Мумбаи, Индия, , 21:02 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил старейшую партию «Индийский национальный конгресс» (ИНК) в том, что ИНК подменил любовь к индийской нации любовью к династии Неру-Ганди. Об этом 16 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Нарендра Моди, выступая на митинге в Партуре, штат Махараштра, подчеркнул: «Индийская оппозиция во главе с ИНК забыла, в чем различие между национальными интересами и интересами своего руководства из династии Неру-Ганди». По словам премьер-министра южноазиатского государства, приверженность принципам династизма погубит «Индийский национальный конгресс», который доживает свои последние дни. Нарендра Моди также призвал население Махараштры голосовать за «Бхаратия джаната парти» на грядущих выборах в законодательное собрание штата, которые пройдут 21 октября 2019 года.

Напомним, что партия «Индийский национальный конгресс» является старейшей политической силой Индии. Во главе партии традиционно стояли члены династии Неру-Ганди, в том числе первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, его дочь Индира Ганди, внук Раджив Ганди, а также правнук Рахул Ганди.