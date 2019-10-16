Тегеран, , 17:54 — REGNUM За атакой на иранский танкер в Красном море стоят США, Израиль и Саудовская Аравия, считает иранский депутатчлен комитета по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ирана Абольфазл Хасан Бейги.

По его словам, видеозапись, сделанная камерами, установленными на танкере, показывает, что атака была осуществлена со стороны США, «сионистского режима» и саудитов.

Бейги подчеркнул, что США и Израиль пытаются «повесить» ответственность за данную атаку на радикальное афганское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также на террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но все эти попытки бесплодны, так как есть множество свидетельств того, что за этой атакой стоят именно США, Израиль и саудиты. Все данные Иран обещает передать в Совет Безопасности ООН.