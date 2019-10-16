Грозный, , 17:03 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился своими планами на будущее. В интервью телеканалу RT Arabic он рассказал, что не мечтает о другой карьере, кроме как продолжить дело, начатое его отцом Ахматом-Хаджи Кадыровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

«У меня мечта завершить карьеру, завершив дело, начатое первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым и президентом России Владимиром Путиным, — это обеспечение благополучия населения», — приводит слова чеченского лидера ЧГТРК «Грозный».

По словам Кадырова, он никогда не хотел работать нигде, кроме Чечни. Не было у него и желания занять какой-либо пост в федеральных органах власти, отметил глава Чечни.

Напомним, в мае 2019 года глава Чечни, комментируя слухи о своем возможном назначении вице-премьером РФ или полпредом президента РФ в СКФО, заявил, что его не привлекают высокие посты, так как он является «слугой Аллаха и своего народа» и «выше этих должностей кресел для него не существует».

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