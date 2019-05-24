Без меня меня женили – Кадыров о своем назначении на пост вице-премьера

Грозный, , 17:48 — REGNUM Информация о возможном назначении Рамзана Кадырова в скором времени вице-премьером РФ или полпредом президента РФ в СКФО является недостоверной. Высокие посты главу Чечни не привлекают, так как он является слугой своего народа. Об этом чеченский лидер написал 24 мая в своем телеграм-канале, комментируя сообщения о якобы предстоящих переменах в его карьере.

«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты, глубоко заблуждаются», — заявил Кадыров.

Он также критически оценил тех, кто распространяет такую информацию:

«Как жалко выглядят те, кто ради саморекламы и привлечения аудитории ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова. А в угаре самолюбования уподобляются Нарциссу, влюблённому в своё отражение».

По словам Кадырова, он — «Раб Аллаха и слуга своего народа» и «выше этих должностей кресел для него не существует».

Напомним, в сети интернет 24 мая появились сообщения со ссылкой на телеграм-канал «Незыгарь», в которых главе Чечни Рамзану Кадырову прочили повышения по карьерной лестнице. Он якобы должен в ближайшее время занять пост либо вице-премьера РФ, либо полпреда президента РФ на Северном Кавказе, вместо Александра Матовникова. При этом на роль преемника Кадырова на посту главы Чечни якобы готовится спикер парламента Магомед Даудов.