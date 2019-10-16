Волгоград, , 16:48 — REGNUM Кандидатуры на должности руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области согласовали 16 октября на президиуме регионального политсовета «Единой России». Их предложил губернатор Андрей Бочаров. Члены президиума одобрили 13 кандидатов на должности председателей комитетов и руководителей инспекций администрации региона, сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы.

Предложено оставить на своих местах Анатолия Васильева (комитет транспорта и дорожного хозяйства), Лилию Заботину (комитет социальной защиты населения), Юрия Наурзалиева (комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения), Олега Николаева (комитет ЖКХ и ТЭК), Елену Прохорову (комитет архитектуры и градостроительства), Ларису Савину (комитет образования, науки и молодежной политики), Виталия Сазонова (комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии), Анатолия Себелева (комитет здравоохранения), Алексея Сивокоза (инспекция государственного жилищного надзора), Александра Сторожука (инспекция государственного строительного надзора), Сергея Торбина (комитет информационных технологий), Юрия Чувашина (комитет строительства), Анну Чупахину (комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок). Решение президиума политсовета будет направлено в аппарат губернатора Волгоградской области.

«Парламент плодотворно работал с ними в прошлом созыве думы, имел возможность оценить потенциал каждого руководителя. Поэтому мы выразили доверие претендентам», — подчеркнул первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков.

Открытая схема назначения руководителей органов исполнительной власти региона введена по инициативе губернатора Андрея Бочарова.