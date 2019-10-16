Москва, , 15:07 — REGNUM Законопроект о виноделии внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с Сергеем Неверовым («Единая Россия»), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Геннадием Онищенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Законопроект направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в данной области, установление полномочий, в том числе контрольных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.

Определения

Предлагается дать определения вину и напиткам из винограда. Согласно поправкам, вино — «пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, изготовленная исключительно в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже на территории Российской Федерации при фактической объемной доле содержания этилового спирта от 7,5 до 18 процентов».

Для сравнения — «безалкогольные напитки и продукты, получаемые из винограда, виноградного сусла и вина — полученная в результате переработки винограда, виноградного сусла или вина сельскохозяйственная продукция, потенциальная доля содержания этилового спирта в которой не превышает 0,5 процента, в том числе: виноградный сок, концентрированный виноградный сок, безалкогольное вино, винный уксус, виноградный сахар, виноградное масло, винная кислота, антоциановый краситель».

Устанавливаются требования и к виноградосодержащему напитку — «игристые виноградосодержащие напитки, газированные виноградосодержащие напитки, виноградосодержащие напитки из виноградного сырья и ароматизированные виноградосодержащие напитки из виноградного сырья».

Дается и определение винограднику — «сложная вещь, состоящая из участка виноградопригодных земель с расположенными на нем виноградными насаждениями».

Поддержка

В законопроекте устанавливаются и меры поддержки отрасли. В частности, предоставление бюджетных средств субъектам виноградарства и виноделия; применение особых налоговых режимов в отношении субъектов виноградарства и виноделия, а также предоставление налоговых льгот по земельному налогу на земельные участки, занятые виноградными насаждениями, включенными в федеральный реестр виноградных насаждений; регулирование рынка продукции виноградарства и продукции виноделия, в том числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. Возможно также стимулирование субъектов виноградарства и виноделия, осуществляющих посадки виноградных насаждений посадочным материалом виноградных растений отечественного производства.

Саморегулирование

Саморегулируемые организации виноградарей и виноделов (НКО) могут создаваться при условии объединения в составе такой организации виноградарских хозяйств или винодельческих хозяйств, имеющих в собственности или на другом законном основании виноградные насаждения, общая площадь которых составляет не менее 50% от площади виноградных насаждений, расположенных в границах виноградовинодельческой зоны, виноградо-винодельческого района или виноградовинодельческого терруара, и винодельческих хозяйств, имеющих в собственности или на другом законном основании основное технологическое оборудование для производства вина, крепленого вина, игристого вина, общая производственная мощность которого составляет не менее 50 процентов от мощности технологического оборудования для производства вина, крепленого вина или игристого вина, расположенных в границах виноградо — винодельческой зоны, виноградо-винодельческого района и (или) виноградовинодельческого терруара.

Саморегулируемые организации виноградарей и виноделов виноградовинодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и (или) виноградовинодельческих терруаров могут объединяться в ассоциации (союзы).

Земли и растения

Отдельно законопроект предусматривает нормы о землях, на которых растет виноград. Прописывается определение и учет виноградопригодных земель, также планируется создать Федеральный реестр виноградных насаждений. Инициатива предполагает и паспортизацию виноградных насаждений.

Урожай

Законопроект обязывает ежегодно декларировать урожай винограда, собранного с каждого используемого виноградного насаждения, путем составления урожайной декларации. Форма урожайной декларации, порядок ее предоставления, а также порядок передачи сведений, содержащихся в урожайной декларации, в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции устанавливаются правительством РФ.

Дегустация

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для проведения регулярной органолептической оценки качества продукции виноградарства и виноделия создается система дегустационных комиссий, состоящая из Центральной дегустационной комиссии и дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон, осуществляющих проведение органолептической оценки продукции виноградарства и винодельческой продукции, произведенной на территории соответствующей виноградовинодельческой зоны виноградарскими хозяйствами и (или) винодельческими хозяйствами, включая вино с защищенным географическим указанием, вино с защищенным наименованием места происхождения.

Виноделие

По содержанию сахаров вина подразделяются на: сухие — вина с массовой концентрацией сахаров не более 4 г/дм3; полусухие — вина с массовой концентрацией сахаров от 4 до 18 г/дм3; полусладкие — вина с массовой концентрацией сахаров от 18 до 45 г/дм3; сладкие — вина с массовой концентрацией сахаров более 45 г/дм3 .

Крепленые вина по объемному содержанию этилового спирта подразделяются на: крепкие — крепленые вина, объемное содержание этилового спирта в которых находится в диапазоне от 16 до 22 процентов, в том числе спирта естественного брожения (натурального спирта) не менее 3 процентов, массовая концентрация сахаров от 3 до 120 г /дм; десертные — крепленые вина, объемное содержание этилового спирта в которых находится в диапазоне от 12 до 16 процентов, в том числе спирта естественного брожения (натурального спирта) не менее 1,2 процентов, массовая концентрация сахаров от 120 до 350 г/дм. Отдельная градация по игристым винам.

Правила производства и защита

Законопроект устанавливает технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина. Также регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, определяются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. Кроме того, законопроектом вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, в рамках которой предлагается учитывать территориальное деление виноградопригодных земель Российской Федерации, определить особенности производства, маркировки и розничной продажи российских вин защищенного наименования.

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