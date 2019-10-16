Пекин, , 14:21 — REGNUM Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня (бывших Гонконга и Макао) Ян Гуан выразил решительный протест в связи с принятием палатой представителей Конгресса США так называемого «закона о правах человека и демократии в Сянгане», которое состоялось несмотря на оппозицию со стороны КНР, сообщает 16 октября Синьхуа.

Этот шаг американских законодателей признан серьезным вмешательством во внутренние дела КНР, прямой поддержкой деструктивной оппозиции и раскрытием действительных замыслов США по подрыву стабильности в Китае. Подчеркивается, что этот шаг сделан в условиях нарастания протестного радикализма, когда манифестации всё чаще перерастают в массовые беспорядки, нападают на полицейских, препятствуют нормальной жизнедеятельности и угрожают мирным гражданам региона.

Китайский официальный представитель настоятельно порекомендовал Конгрессу и политикам США прекратить рассмотрение законопроекта, чтобы избежать усугубления ситуации в регионе и в китайско-американских отношениях.