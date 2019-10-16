Джакарта, , 14:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что есть три важные для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) причины, по которым страны рассматривают Индо-Тихоокеанский регион, сообщает Antara.

Во-первых, АСЕАН заинтересована в создании архитектуры экономики и безопасности, с тем чтобы внешняя динамика продолжала приносить мир, стабильность и процветание народу АСЕАН.

Во-вторых, АСЕАН необходимо последовательно повышать свое коллективное лидерство в формировании видения более тесного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

В-третьих, АСЕАН также должна оставаться честным посредником в стратегической среде конкурирующих интересов в регионе.

«Мы стремимся к тому, чтобы Индо-Тихоокеанский регион стал местом диалога и сотрудничества, а не конкуренции», — отметила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди.

По ее словам, на протяжении всей истории Индонезия играла активную роль в установлении и продвижении международных норм, а не в их нарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что государство стремится сыграть свою роль в решении различных мировых проблем.

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