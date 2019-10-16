Сеул, , 14:06 — REGNUM Российское посольство в Южной Корее предупредило о существовании фальшивого сайта российского дипломатического представительства. Сообщение об этом было 16 октября размещено в официальном Twitter посольства России.

В сообщении указано, что российское посольство не имеет никакого отношения к данному неофициальному сайту, а информация, размещенная на нём, не соответствует действительности.

«Официальным сайтом посольства является korea-seoul.mid.ru», — говорится в сообщении российского посольства в Сеуле.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.