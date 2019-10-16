Москва, , 13:58 — REGNUM Заметные колебания спроса на авиарейсы в Испанию в связи с возобновившимися каталонскими протестами пока не зафиксированы, однако пассажиры уже начинают отказываются от полётов в Барселону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Анастасия Москвина.

«Колебания спроса мы пока отследить не можем. Слишком мало времени прошло с их начала. Но в наш контакт-центр Туту.ру с утра поступают звонки от пассажиров, которые хотят отказаться от полета в Барселону. Мы сделали запросы и ждем официальную информацию от авиакомпаний об условиях обмена/возврата авиабилетов», — заявила Москвина.

Известно, что «Аэрофлот» оформляет вынужденный возврат или переносит даты вылета.

«Мы рекомендуем пассажирам, которые решили не менять планы, заблаговременно выезжать в аэропорт, так как могут быть заблокированы дороги», — отметила она.

В целом же Барселона — второй по популярности город Европы после Праги у российских путешественников. 9—11% от всех поисков авиабилетов в Европу составляют запросы в Испанию и 4—5% в Барселону. По продажам Барселона также занимает 2−3 место с той же долей 4—5%. В течение двух последних месяцев этот спрос оставался стабильным.

Действуют прямые рейсы «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний». В пути от 4 с половиной до 5 часов. Средняя цена туда-обратно обычно в пределах 17−23 тысяч рублей.