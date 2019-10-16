Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что «российские оккупационные силы» продолжают «провокационные акции» в районе сел Чорчана и Цагвли. Об этом 16 октября СГБ сообщила Первому каналу Грузинского телевидения.

В СГБ уточнили, что в районе сел Чорчана и Цагвли Хашурского муниципалитета российские службы проводят «незаконную бордеризацию».

Служба госбезопасности Грузии активировала «горячую линию» и проинформировала о своих опасениях Миссию наблюдателей ЕС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 октября Григол Лилуашвили, представленный правительством Грузии на должность начальника Службы государственной безопасности, в заседании комитета по обороне и безопасности парламента Грузии заявил, что главной угрозой Грузии является российская оккупация.

Напомним, в конце августа Южная Осетия заявила о появлении вблизи села Цнелис Знаурского района незаконного грузинского блокпоста. Цхинвал потребовал от Тбилиси убрать блокпост. Грузия ответила отказом.

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