Нальчик, , 13:09 — REGNUM Парламент Кабардино-Балкарии одобрил кандидатуру Алия Мусукова на должность главы правительства региона. На заседании законодательного органа 15 октября депутаты единогласно проголосовали за представленную руководителем республики Казбеком Коковым кандидатуру.

Напомним, Алий Мусков возглавлял и прежний состав правительства Кабардино-Балкарии. Оно сложило полномочия после вступления в должность Казбека Кокова, избранного 3 октября новым руководителем республики.

Об Алие Мусукове известно, что он уроженец селения Хабаз Зольского района республики. Ему 50 лет. По окончании Кабардино-Балкарского госуниверситета работал в Госкомимущества региона, в административном комитете программы «Стабилизация и развитие экономики КБР».

В течение двух лет, с 2002 года, занимал пост замминистра экономического развития и торговли КБР. С 2004 по 2014 годы возглавлял это ведомство, которое было преобразовано в 2012 году в минэкономразвития КБР. Главой правительства Мусоков был избран в 2014 году.

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