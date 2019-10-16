Новосибирск, , 13:33 — REGNUM Мэрия Новосибирска подала исковое заявление в суд к руководителю ООО «НовоКомСтрой» Вячеславу Кану о возмещении имущественного вреда в размере почти 76,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщается на сайте Октябрьского районного суда города, 23 и 24 декабря 2013 года по результатам аукционов между мэрией Новосибирска и «НовоКомСтроем» были заключены десять муниципальных контрактов. Согласно им застройщик должен был до 31 декабря 2015 года передать горадминистарции 32 квартиры в строящемся многоквартирном доме по ул. Приморская, 28/1. Однако квартиры муниципалитет не получил до сих пор, строительство дома не завершено.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 24 октября 2016 года все десять контрактов были расторгнуты. В пользу мэрии с застройщика за неосновательное обогащение и убытки взыскано 63 млн рублей, а в последующем взыскана и неустойка с процентами — 10,5 млн рублей.

Задолженность «НовоКомСтрой» так и не погасил. С 18 декабря 2018 года компания находится в стадии ликвидации.

Руководитель строительной организации приговором Ленинского районного суда Новосибирска от 23 мая признан виновным за «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Городские власти предъявили Кану вышеуказанные требования.