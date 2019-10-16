Москва, , 12:44 — REGNUM Вашингтон вкладывают огромные средства для поиска изъянов в российской политике, но при этом никто не замечает обилие социально-экономических проблем в самих США. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Всемирный Банк, который проводил исследование по нищете, обнаружил в США несколько миллионов нищих. Богатейшей стране! Это люди, которые живут меньше, чем на два доллара в сутки», — заявил Матвейчев.

При этом, по его словам, на Украине по каналам США планируется до 2024 года выделить практически 20 млрд долларов на антироссийскую пропаганду за 10 лет.

«Что же вы боретесь с коррупцией в какой-нибудь Брянской области? Что же за душа у них прямо-таки русская, беспокоятся о людях, которые в Брянске?» — отметил он.