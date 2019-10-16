Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило в третьем чтении осеннюю корректировку городского бюджета на 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

На этапе третьего чтения были внесены несколько юридико-технических поправок.

Согласно документу, расходы Петербурга по итогам года составят 666 млрд рублей, доходы — 628 млрд рублей. Дефицит бюджета, таким образом, составит 38,6 млрд рублей.

Заметим, по последним данным на 1 октября, чиновники сумели исполнить расходную часть бюджета лишь на 66%, а адресно-инвестиционную программу — менее чем наполовину.

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