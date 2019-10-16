Москва, , 12:04 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование процедуры получения гражданства РФ в упрощенном порядке, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, поданных на территории Российской Федерации, — до трех месяцев.

При этом срок рассмотрения заявлений о признании гражданином Российской Федерации, поданных в соответствии со статьей 41 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», не подлежит корректировке.

По общему правилу рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, поданных на территории Российской Федерации, и принятие по ним решений осуществляются в срок до шести месяцев со дня их подачи, за некоторым исключением.