Москва, , 11:43 — REGNUM Запад поставил перед собой задачу сменить политический режим в России и пока применяет соответствующие технологии лишь в тестовом режиме. Об этом заявил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Безусловно, Запад поставил перед собой целью смену политического режима в Россию и применяет, отрабатывает в тестовом пока режиме большое количество различных инструментов от технологий управляемого массового протеста, что мы называем цветными революциями, до переговоров с элитами», — заявил Манойло.

Как ранее заявлял заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, внешние оппоненты России постоянно проводят мониторинг общественного мнения в стране. При этом, по его словам, в ходе избирательной кампании в Мосгордуму были применены «мозаичные технологии», когда отдельные события и эпизоды воспринимаются общественностью не более как стечение обстоятельств, не имеющее ничего общего с внешними силами.