Сочи, Краснодарский край, , 11:18 — REGNUM 39 террористических актов предотвращено на территории Российской Федерации в 2019 году. Об этом сообщил 16 октября в Сочи директор ФСБ России Александр Бортников. Заявление было сделано на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Бортников подчеркнул, что все теракты предотвратили на стадии подготовки. Было ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших проведение терактов в России. Силовики нейтрализовали 32 боевиков, 679 задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников сообщил о выявлении более 5,5 тыс. граждан РФ, уехавших воевать на стороне международных террористов.