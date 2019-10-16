Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Секретную кибероперацию, направленную против Ирана и являющуюся ответом на серию атак на танкеры Саудовской Аравии, провели США. Об этом 16 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников США.

По данным источника, кибероперация прошла в конце сентября и была направлена на способность Тегерана к распространению пропаганды.

Также не раскрываются её подробности, кроме того, что атакам подверглась компьютерная техника Тегерана.

При этом Пентагон отказался комментировать агентству данную информацию.

«Как вопрос политики и оперативной безопасности мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведку и планирование», — заявила Reuters официальный представитель минобороны США Элисса Смит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников в ночь на 14 сентября текущего года. Ответственность за данное нападение взяли на себя хуситы, а США и Саудовская Аравия возложили ответственность за него на Иран.

Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.