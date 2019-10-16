Новосибирск, , 10:51 — REGNUM В проект надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского в Новосибирске будут внесены изменения, пообещали городские власти.

Напомним, что ранее новосибирцы собирали подписи против строительства надземного перехода на площади Лыщинского,

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Как пишет «НДН.инфо», виадук должен стать частью обновленной дорожной инфраструктуры к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году. Мост по воздуху соединит улицу Блюхера, проспект Карла Маркса и улицу Немировича-Данченко. Выход будет направлен к будущей ледовой арене. Стоимость проекта — 218 млн рублей.

Как отметили в мэрии города, проектировщики попытались учесть интересы и автомобилистов, и пешеходов и пришли к выводу, что надземный переход — единственно возможный вариант. Власти пообещали, что внешний вид перехода будет доработан после того, как определится подрядчик по разработке проектной документации для строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступающие против надземного перехода на площади Лыщинского новосибирцы считают, что ликвидация наземных пешеходных переходов станет «катастрофой для маломобильного населения, пожилых людей и людей (в основным женщин) с колясками».