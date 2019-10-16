Москва, , 10:26 — REGNUM Законопроект, обязывающий служащих Росгвардии проходить проверку на полиграфе, внесли в Госдуму депутаты Василий Пискарёв и Александр Хинштейн («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Устанавливается обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием детектора лжи, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии.

Отказ от прохождения такой проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения.

Аналогичная обязанность прохождения проверки с использованием полиграфа возлагается и на граждан, поступающих на службу (работу) в Росгвардию.

«Проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в Росгвардию. Это важно и для профилактики коррупционных правонарушений, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава», — отметил Пискарев.