Мапуту, , 09:25 — REGNUM 15 октября в Мозамбике прошли всеобщие выборы президента и членов парламента. Данное событие, как утверждается, у многих вызывает волнения, хотя политические обозреватели заявляют, что выборы являются в стране носят демократический характер.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данные выборы состоялись через два месяца после заключения мирного соглашения между правительством и повстанцами группировки «РЕНАМО» (Национальное сопротивление Мозамбика).

Противостояние ведется на данный момент между правящей партией «ФРЕЛИМО» (Фронт освобождения Мозамбика), главой которой является президент Мозамбика Филипе Ньюси, занимающий данную должность с 1975 года, и партией «РЕНАМО», возглавляемой Оссуфо Момаде.

Предвыборная кампания завершилась в стране 13 октября. Именно тогда возникли опасения касательно возникновения вооруженных нападений и террористических актов в северных районах страны, в которых имеются богатые запасы природного газа.

Текущий кандидат от партии — Филипе Ньюси, а оппозиционный кандидат от Ренамо — Оссуфо Момаде, который возглавил партию в январе 2019 года.

Также кандидатами в президенты являются Давис Симанго, глава «Демократической партии Мозамбика» и Марио Альбино из партии «АМУСИ» (Действия объединенного движения за всеобщее спасение).