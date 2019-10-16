Могадишо, , 09:23 — REGNUM Межправительственный орган по вопросам развития (IGAD) стран Восточной Африки осудил террористическое нападение на войска Миссии Африканского Союза в Сомали (АМИСОМ) и соединений ООН, находящихся в городе Могадишо, в результате которого семеро человек получили ранения.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», исполнительный секретарь Межправительственного органа по вопросам развития Махбуб Маалим выразил солидарность органа с партнерами, чье безупречное выполнение своих обязательств по мандату не может быть преувеличено.

Он также поблагодарил миротворческих силы ООН, пребывающие в Сомали в составе Миссии ООН по содействию Сомали (МООНСОМ), а также АМИСОМ за их усилия по поддержанию правительства и населения Сомали в их стремлении добиться мира и процветания в стране.

Напомним, что 13 октября группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила обстрел минометными минами лагерей АМИСОМ, ООН и других международных организаций в области Халане.