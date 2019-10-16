Владивосток, , 06:35 — REGNUM Ряд политологов Приморья считают, что после ухода Людмилы Талабаевой с поста секретаря краевого отделения «Единой России», бразды правления партией может подхватить губернатор Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Кожемяко Kremlin.ru

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Как полагают эксперты, такое решение может как укрепить регионального отделение, так и отразиться на нём из-за непопулярных решений, принятых Олегом Кожемяко на посту губернатора Приморья.

В частности, политолог Сергей Гребенюк считает, что в России ясно обозначен общий тренд на более тесную интеграцию региональных администраций с ЕР.

«Фактически в рамках этой установки в некоторых субъектах РФ губернаторы могут встать во главе региональных отделений партии. В Приморском крае может быть реализован как такой сценарий, так и сценарий назначения на пост главы реготделения человека, лично лояльного губернатору. Это позволит усилить синергию взаимодействия внутриполитического блока и партии», — считает эксперт.

В тоже время эксперты признают, что в настоящее время региональное отделение партии находится далеко не в лучшем состоянии — многие думающие представители партии покинули её ряды из-за ряда скандалов, которые потрясли единороссов в последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель приморского регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева обратилась к руководству партии с заявлением о снятии с себя полномочий председателя краевой ячейки.