Владивосток, , 10:32 — REGNUM О своём решении сложить полномочия секретаря регионального отделения «Единой России» в Приморье Людмила Талабаева написала на личной странице в социальной сети Faсebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Главный приморский единоросс и попутно сенатор от Приморья написала, что такое решение принято ей с учётом состояния здоровья и сильной занятостью по основному месту работы в Совете Федерации.

«Подала заявление в ЦИК Партии с просьбой освободить меня от должности секретаря Приморского регионального отделения «Единой России». Прошу понять меня правильно и не строить больше конспирологических версий. Считаю свое решение оправданным», — написала Людмила Талабаева.

По мнению политологов, Людмила Талабаева запомнится местным единороссам грандиозным партийным провалом, который был допущен во время процедуры определения мэра города Арсеньева.

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Арсеньев депутаты-единороссы не поддержали своего однопартийца — председателя думской фракции при голосовании во время выбора главы города.