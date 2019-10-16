Новосибирск, , 05:54 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание по реконструкции Монумента Славы в Новосибирске. Мэр областной столицы Анатолий Локоть доложил об эффективности использования средств, направленных на реконструкцию комплекса из областного и федерального бюджета.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил губернатору Андрею Травникову об эффективности использования средств, направленных на реконструкцию Монумента Славы Правительство Новосибирской области

Как отметили ИА REGNUM в правительстве региона, с учётом высокой значимости мемориального комплекса «Монумент Славы» для новосибирцев, работам по его реконструкции уделяется особое внимание.

Губернатор же особо подчеркнул, что всё, что должно быть сделано на первом этапе, до завершения строительного сезона 2019 года, нужно выполнить в кратчайшие сроки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Основные работы, в частности укладку плитки, надо успеть завершить на этой неделе. В целом темпы работ достаточно высокие, особенно учитывая тот факт, что объект большой и по ходу приходилось принимать решения по увеличению объёмов работы, по некоторым техническим вопросам. Мы и раньше понимали, что придётся полностью, а не выборочно менять плитку, что после «дефектовки» пилонов возникнут дополнительные работы. Пришлось принимать решение и об увеличении финансирования».

Так, после обращения мэрии Новосибирска правительством региона дополнительно были предусмотрены средства областного бюджета — 24,7 млн рублей — на работы по устройству покрытий. В 2020 году на завершение проекта из областного бюджета предполагается направить сопоставимую сумму.

По официальным данным, техническая готовность объекта благоустройства Монумента Славы превышает 70%.

Территория Монумента Славы должна быть реконструирована к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в 2020-м году. Комплексное благоустройство осуществляется с участием средств областного бюджета в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и госпрограммы «Культура Новосибирской области». Средства на условиях софинансирования выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Для реализации проекта на средства областного и федерального бюджетов заключен контракт стоимостью 113,77 млн рублей. Также в рамках мероприятий программы «Культура Новосибирской области» из средств областного бюджета на сумму 64,64 млн рублей также заключен контракт на выполнение различных работ.

Из дополнительных работ — укладка тактильных дорожек и установка пандусов для маломобильных граждан, оборудование стоек с кнопками экстренного вызова.