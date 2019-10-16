Москва, , 06:06 — REGNUM Глава правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарёв заявил, что структура не будет прекращать работу, передаёт «Эхо Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах ликвидации движения Пономарёва объявил 15 октября российский Минюст. Соответствующее требование направлено в Верховный суд РФ.

«За права человека» неоднократно штрафовали по закону об иностранных агентах. Движение включено в российский список иностранных агентов в феврале 2019 года.

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