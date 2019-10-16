Нью-Йорк, США, 16 октября 2019, 04:04 — REGNUM Одной из важнейших задач мирового масштаба является вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила замгенсека ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».
По словам представителя ООН, моратории на ядерные испытания — это одно, но юридический запрет в виде договора — это уже другой уровень гарантий от ядерной войны.
Дипломат отметила, что восемь государств из так называемого Приложения 2, а также ряд стран вне этого списка, пока не ратифицировали ДВЗЯИ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны ратифицировать ДВЗЯИ.
Читайте подробнее: Гутерреш призвал страны ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний
Читайте ранее в этом сюжете: Только страх физической смерти удерживает Запад от нападения на Россию