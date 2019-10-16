Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Давление на Турцию не прекратится, пока турецкие силы на северо-востоке Сирии не перестанут наступать, заявил представитель Госдепа, сообщает Reuters.

Если Анкара прекратит продвижение по Сирии, то у неё будет шанс вернуться к «нормальным отношениям» со Штатами, отметил американский представитель.

Пока же этого нет, поэтому Вашингтон намерен ещё «усилить санкции и другие меры, многие из которых были анонсированы администрацией, если решения этого кризиса не последует».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара не собирается, как заявляют турецкие власти, отказываться от своих планов в Сирии.

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