Тирасполь, , 00:30 — REGNUM На прошедшем 9−10 октября в Братиславе заседании по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» Молдавия продемонстрировала недоговороспособность, сорвав подписание итогового протокола. Об этом заявил 15 октября на встрече с приднестровскими парламентариями президент ПМР Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

На встрече говорили о положении дел в республике и ситуации, складывающейся по её периметру, взаимоотношениях с соседними Молдавией и Украиной, а также о сотрудничестве с Россией.

В частности, речь шла о возможной утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения на складах в селе Колбасна. С такой инициативой в конце августа выступил министр обороны России Сергей Шойгу.