Тирасполь, , 00:14 — REGNUM Приднестровье готово принять участие в запланированной на начало ноября Баварской конференции по мерам укрепления доверия с Молдавией. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на встрече в Тирасполе с делегацией Германии во главе с уполномоченным МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэлем Зибертом, передает ИА REGNUM.

На встрече обсудили итоги состоявшегося 9−10 октября в Братиславе заседания в формате «5+2», подписание итогового протокола которого было сорвано Молдавией. Игнатьев подтвердил готовность приднестровской стороны продолжить работу над Братиславским протоколом.

Говоря о дальнейшем движении в рамках переговорного процесса, министр отметил необходимость более регулярного проведения заседаний в формате «5+2», а также добросовестного исполнения Молдавией ранее взятых на себя обязательств и отказа от выдвижения неуместных и непроработанных вопросов.