Абу-Даби, , 20:47 — REGNUM В столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби президента Российской Федерации Владимира Путина встречали с размахом.

Российкий лидер прибыл в президентский дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби на лимузине российского производство Aurus.

На подлъезде ко дворцу президента России сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью «ДПС» на капотах.

Кроме того, на небоскребе в Абу-Даби разместили уличную агитацию с приветствие Владимира Путина. На фасаде небоскреба появилась огромная надпись: «Приветствуем президента РФ», а также гигантский российский триколор.

Напомним, что в ОАЭ Путин прибыл после официального визита в Саудовскую Аравию.