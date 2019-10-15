Ашхабад, , 20:27 — REGNUM Китайская правительственная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Лэ Юйчэнем, прибывшая в Ашхабад с рабочим визитом, приняла участие в политических консультациях с представителями туркменского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркмении.

Китайские и туркменские дипломаты обсудили возможность создания в Туркмении центров по изучению и продвижению китайского языка и самобытности.

Также представители правительств двух стран рассмотрели вопросы, касающиеся региональных и международных проблем, и сотрудничества в сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере, в сфере здравоохранения, в науке, в сфере туризма и ряде других областей.