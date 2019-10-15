Кабул, , 18:57 — REGNUM Число жертв терактов и нападений во время избирательной кампании и в день выборов в Афганистане составило 85 человек, 15 октября передает агентство Reuters.

По информации ООН, от насилия, связанного с выборами, в Афганистане погибли 85 человек, не менее 370 получили ранения.

В сам день выборов 28 сентября погибли 28 человек, 250 получили ранения. Не менее трети жертв терактов и нападений — дети.

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