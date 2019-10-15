Аддис-Абеба, , 22:57 — REGNUM Как заявил председатель Народной партии Афара Конти Муса, 17 человек были убиты и более 30 ранены в эфиопском региональном штате Афар в результате нападения, совершенного группой вооруженных людей. Нападения произошли в регионе Афамбо, района Обно, недалеко от границы с Джибути на востоке и региональным государством Эфиопское Сомали на юге. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Standard.

По словам Мусы, «во время нападения боевики убили 17 мирных жителей, а 35 получили ранения, включая детей и женщин». Он обвинил спецназ штата Сомали, а также представителей вооруженных сил из Джибути в штатском.

Ранее начальник канцелярии заместителя начальника штаба в министерстве обороны Эфиопии полковник Тесфае Аялью опроверг сообщения о том, что вооруженные люди пришли из Джибути. Однако Муса подчеркнул, что Народная партия Афара «осуждает агрессию, совершенную этими силами». «Мы призываем федеральное правительство вмешаться в ситуацию в регионе и принести сюда мир», — сказал он.

В сообщении, опубликованном в своем Твиттере, Фронт национального освобождения Огадена (ONLF) заявил, что граница между Сомали и Афаром является «занозой в установлении мира в Эфиопии», и добавил, что «обвинять друг друга и разжигать войну не выход, и это не поможет сплочению и единению эфиопского общества».

Причина нападения еще не установлена, и преступники находятся на свободе. Тем не менее, в полиции Афара заявили, что документы и вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия, раскрывают личности злоумышленников.