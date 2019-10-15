Минск, , 18:15 — REGNUM Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов видит угрозу обострения ситуации в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов», — сказал Грызлов.

Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию ВСУ, отметил он.

«Сейчас эти группировки заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом и ведут соответствующую подготовку. Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей», — перечислил политик.

Все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе Контактной группы, констатировал Грызлов.