Новосибирск, , 17:05 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 15 октября, прошли публичные слушания по проекту изменений в Устав города. Депутаты Горсовета, эксперты и общественники обсуждали законопроект об отмене выборов по партийным спискам.

Напомним, что в горсовете Новосибирска хотят изменить систему выборов депутатов, урезав депутатов-списочников.

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По данным «Континента Сибирь», во время обсуждения законопроекта большинство участников высказались против его принятия.

«Существующая сегодня смешанная или пропорциональная система отвечает формированию партий как политических институтов, а мажоритарные системы приводят к их разрушению», — считает вице-спикер Горсовета Ренат Сулейманов (КПРФ).

Его поддержали руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска Евгений Лебедев и заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Кирилл Марьин.

По результатам публичных слушаний предложение вынесено на сессию горсовета 23 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Горсовет Новосибирска избирается по смешанной системе и состоит из десяти депутатов-списочников и 40 одномандатников.

Поправки же подразумевают, что смешанная система будет заменена на мажоритарную избирательную систему относительного большинства.

Выборы в Горсовет Новосибирска пройдут в 2020 году.