Манбидж, Сирия, , 15:30 — REGNUM Силы возглавляемой Соединенными Штатами коалиции покинули сирийский город Манбидж, говорится 15 октября в заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость» в Twitter.

«Силы коалиции осуществляют преднамеренный отход с северо-востока Сирии. Мы вышли из Манбиджа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительственные силы Сирии установили полный коль над Манбиджем. Сирийская армия также контролирует окрестные населенные пункты на территории провинции Халеб.

Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа Манбидж, где проходит линия соприкосновения сирийских и турецких сил.

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