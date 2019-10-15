Берлин, , 14:53 — REGNUM Турецкая военная операция в Сирии должна быть прекращена, а все разногласия — урегулированы путем переговоров, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Такое заявление она сделала 15 октября на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Берлине.

Меркель выразила беспокойство из-за ситуации в Сирии, где Турция ведет военную операцию. Действия Анкары нужно остановить и вернуться к переговорам, добавила канцлер.

Она напомнила, что Берлин признает справедливость интересов Турции в сфере безопасности, но не поддерживает операцию «Источник мира».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство ФРГ приостановило поставки оружия Турции после того, как Анкара начала военную операцию на сирийской территории ради создания буферной зоны.

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