Новосибирск, , 14:33 — REGNUM Правительство Новосибирской области разработало техническое задание для подготовки исследовательской работы по формированию зоны опережающего развития «Наукополис» новосибирской агломерации. О перспективах пространственного и инфраструктурного развития «Наукополиса», в которую входит научный центр «Академгородок 2.0» говорилось сегодня, 15 октября, на пресс-конференции руководства министерства строительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стенд Академгородка 2.0 Правительство Новосибирской области

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт «Наша основная задача — создать развитую, доступную и комфортную научную, жилую, социальную, транспортную инфраструктуру ННЦ — Академгородка 2.0, которая была бы максимально подходящей для работы и жизни учёных и их семей. На первых этапах стояла задача увязать в единую концепцию развития 45 научных стартапов, а также сеть объектов соцкультбыта, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства. В настоящее время работа носит концептуальный характер, на следующих этапах будут созданы планы по развитию конкретных направлений, затем выходим на проекты планировки территорий и так далее».

По заказу и под контролем Минстроя региона компания «Концепт-Проект» разработала стратегию пространственного развития зоны Новосибирского научного центра и прилегающей территории на период до 2035 года.

Основные задачи — обеспечение инфраструктурного развития, подготовка предложений по размещению планируемых объектов науки СО РАН, формирование предложений по обоснованию границ развития ННЦ.

Проектом предусматривается развитие научной субагломерации Умная Долина, соответствующей градостроительным параметрам успешных технополисов и наукополисов мира, размещение нового рекреационно-жилого района, районов научно-образовательной деятельности, коммунально-производственного района.

Жилые зоны планируется увеличить на 78%, научно-производственные зоны — в 2,6 раза, производственные зоны — на 39%. Также планируется сохранить площади озеленённых территорий и лесов.

В рамках развития «Наукополиса», общая площадь которого около 43,7 га, запланированы достройка Восточного обхода в Новосибирске, строительство третьей дороги из Академгородка в центральную зону города, активное развитие инженерной инфраструктуры.

Стоимость проектных мероприятий по всем направлениям развития территории — более 430 млрд рублей.

Как отметил заместитель министра строительства — главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, министерством совместно с разработчиком уточнены параметры проектов в сфере научной и инновационной инфраструктуры ННЦ, определены характеристики необходимых земельных участков, инженерно-технические мощности и численность сотрудников.

«Завершены первые этапы работ — сбор данных и определение границ, подготовлены проектные предложения по развитию территории ННЦ. Сегодня мы получили концепцию бесшовного генплана на нескольких территориях муниципальных образований», — уточнил Авсейков.

Отметим, что глобальными задачами реализации стратегии пространственного развития зоны «Наукополиса» до 2035 года является развитие научно-исследовательской и производственно-внедренческой деятельности, создание инновационной инфраструктуры и системы трансфера технологий от научно-образовательных организаций в реальный сектор экономики.

В его научно-образовательную инфраструктуру войдут Новосибирский государственный университет, три федеральных исследовательских центра и 30 научных институтов СО РАН.