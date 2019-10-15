Киев, , 13:36 — REGNUM В 2014 году у Украины была возможность захватить северную часть Крыма, заявил бывший глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко 14 октября в интервью телеканалу «24».

Он рассказал, что в конце февраля 2014 года в Крыму сложилась ситуация, на которую генштаб ВСУ хотел ответить применением силы.

«Но уже во время реализации дали команду «стой», и мы даже вернули самолеты с воздуха на базовые аэродромы. И таким образом эта операция не получила соответствующей огласки. Я и сейчас считаю, что у нас был шанс отстоять большую часть северного Крыма», — добавил Муженко.

Напомним, после госпереворота в Киеве власть на Украине захватил спикер Верховной рады Александр Турчинов. Впоследствии он рассказывал, что 27 февраля 2014 года он издал «указ» о введении на Украине военного положения, но его не поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утрата Крыма и Донбасса стала «шоковой терапией» для Украины, после которой народу Украины предстоит исчезнуть или «родиться во второй раз».

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 20 014 года после проведения референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали данное решение.